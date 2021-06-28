336 gramlık dev söbelen mantarı

İlimizde son günlerde havaların bir yağmur bir güneşli geçmesi nedeniyle, ormanlık alanda doğal ortamda yetişen söbelen mantarları, görenleri şaşkına çevirdi.

336 gramlık dev söbelen mantarı

Haber: Okay Özcan

Ülkemizin tabiat merkezlerinin başında gelen Abant’ın dağlarında yetişen söbelen mantarları ilgi odağı oldu. Bolu pazarında köylü kadınlar tarafından tabağı 5 liradan satılan söbelen mantarları lezzetinin yanı sıra, büyüklüğüyle de ilgi odağı haline geldi.

Normalde 100 ila 150 gram arasında ağırlığı olan söbelen mantarlarının, havaların yağışlı olması nedeniyle devasa boyuta ulaştı.

Eylül ayında topraktan filizlenen kanlıca ve söbelen mantarları, havaların yağmurlu ve güneşli olması nedeniyle bu yıl erken yetişmeye başladı. Pazartesi günleri kurulan büyük pazarda dev söbelen mantarını gören vatandaşlar, 336 gram ağırlığındaki mantarın bir kişiyi doyuracak büyüklüğünde olduğunu dile getirdiler.

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