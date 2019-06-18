337 çocuktan 154’ü bağımlı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Türkiye’de 2017 yılında güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen 107 bin 984 çocuğun 35 bin 986’sının bağımlılık yapan madde kullanıyor.

Türkiye’de 2017 yılında bağımlılık yapan madde kullanımı ile güvenlik birimine gelen veya getirilen 35 bin 986 çocuktan, 30 bin 229’unun sigara kullanımı nedeniyle; 35 bin 986 çocuktan 2 282 ‘si alkol kullanımı, 1 961’i esrar kullanımı, 435’i ise hap kullanımı nedeniyle getirilmiş.

2017’DE 154 ÇOCUK

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünün verilerine göre ilimiz Bolu’da ise 2017 yılında güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen 337 çocuğun 154‘ünün bağımlılık yapan madde kullandığı tespit edildi. Güvenlik birimine gelen veya getirilen 154 çocuktan, 144’ünün sigara kullandığı; 154 çocuktan 7’sinin de alkol kullandığı tespit edildi.

Ayrıca Kocaeli’de güvenlik birimlerine getirilen 1 383 çocuğun 608 ’inin, Sakarya’da bin 368 çocuğun 437 ‘sinin; Düzce’de 530 çocuğun 248‘inin; Yalova’da 311 çocuğun 129‘unun bağımlılık yapan madde kullandığı tespit edildi.