Haber: Gönül Olutürk

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Abant İzzet Baysal üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Namdar, Faaliyetine son verilen Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Ankara Şube Başkanı Özer Özcan, Bolu Emekli Subaylar Derneği Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner, Seben ve Göynük Kaymakamı, kurum müdürleri ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak başkanlık divanı oluşturuldu. Başkanlık Divanına Yener Bandakçıoğlu seçildi. Bandakçıoğlu yaptığı konuşmasında; “Yönetim ve Denetim Kurulu raporunu dinledik. Her iki rapor üzerinde görüşme açıyorum” dedi.

Gündem maddelerinin belirtilmesinden sonra 2017 Faaliyet, denetim, bilanço, gelir gider tabloları okunarak 2018 tahmini bütçe görüşülmesi yapıldı.

“ÖNERİLERİNİZ REHBERİMİZ OLACAKTIR”

Açılış konuşmasını yapan Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Namdar şunları söyledi; “Bu vakfın kuruluşunda amaç o yıllarda Türkiye genelinde üniversite açılması ile ilgili şehirlerde büyük bir faaliyet var iken Sayın Gökhan Aydıner bunu biraz daha hızlandırmak için bir vakıf kurmamız gerekir diye gündeme getirmiş ve bu vakıf öyle kurulmuş. Vakfın kuruluşunda büyük emeği var. Kuruluşundan sonra burada görev yapan öğretim görevlilerimizin kira gelirleri ve yer tahsisleri ile ilgili birçok çalışmaları var bunu eski karar defterlerinde okudum. Düşünülen bedel doğrultusunda emek harcayanlar her geçen yıl gelişerek yükselen üniversitemizde rahmetli olanlar mezarlarında, sağ olanlar gördükleri ile mutludurlar diyorum. 2017 yılı değerlendirilmesinde kentin gelişimi, yaşanılabilirliği, insan sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yurttaşlık bilinci ile geliştirilmesini görev bildik bu konularda yapabildiklerimiz sizlerden aldığımız güçle gerçekleşmiştir. Güç dedim ama son dönemlerde arzu edilen faaliyeti yeteri kadar gösteremediğimizi gösteren bir tablo var karşımızda. O gücü sanki yavaş yavaş kaybediyoruz gibi inşallah toparlanır. Geçmiş yılarda olduğu gibi geleneksel hale getirilen üniversite halk kaynaşması yemeği tanıtım ve yardım amaçlı dernek, vakıf ve okullarımızda Türk sanat müziği topluluğumuzun konserleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği, etkinliklere katıldık. 7 bin öğrenciye verilen yemeğe katkı yapanlara bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ederim.

“HER FAALİYET SİZLERLE GÜZEL”

Açıklamasının devamında Namdar; “21.07.2017 tarih 193 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ankara şubemizin işlevini tamamladığı düşüncesi ile faaliyetine son verilip 11.08.2017 tarihinde vakıf şube kapanış beyannamesi vakıflar bölge müdürlüğüne bildirilmiştir. Her faaliyet sizlerle güzel olduğu inancımızla bu konudaki önerileriniz rehberimiz olacaktır diyorum. Vakfın kuruluşundan bu güne vakıf tüzüğünde yapılması gerekli olan bir dizi tüzük değişikliğine göre, istekler ortaya çıktı, bunlar incelendi ve vakıflar genel müdürlüğünde hukuk müşaviri olan arkadaşımız ile görüşüldü bu görüşmenin sonucunda onlarda ne kadar yasalara uygundur bu değişiklik onun incelemesini yaptılar ve bir hafta sonra bize intikal ettirdiler. Geçmiş dönemde yaptığımız bu tüzük değişikliği ile ilgili genel kurulda gündem maddesi olmasına rağmen 5 kişi noksandı. Bu 5 kişiye istenilen sayısı elde edebilmek için imzalatmadık ve değişiklikte böylece kaldı. Bundan sonra nasıl ne olur ben bilemiyorum. Ben bilgilerinize sunuyorum” diye konuştu.

Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu listesi: Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Küçükkaraca, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Namdar, Turgut Kalaycıoğlu, Ahmet Şerafettin Yamaner, Ercan Gülen, Şerafettin Erbayram, Özer Özcan, Murat Yapıcı.