34 bin lira ceza kesildi

Haber: Ceylan Beykoz

56 saatlik kısıtlamada, Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası verildi. Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 33 bin 820 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 12-15 Şubat tarihlerinde sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 7 kişiye 6 bin 300 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 67 kişiye 27 bin 520 lira para cezası verildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 09:42