34 bin lira ceza kesildi

12 -15 Şubat tarihleri arasında uygulanan 11. Hafta sonu kısıtlamasında ilimiz genelinde onlarca kişiye binlerce lira cezai işlem uygulandı. Koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde kesilen ceza toplamı 33 bin lirayı geçti.

34 bin lira ceza kesildi

Haber: Ceylan Beykoz

56 saatlik kısıtlamada, Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası verildi. Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 33 bin 820 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 12-15 Şubat tarihlerinde sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 7 kişiye 6 bin 300 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 67 kişiye 27 bin 520 lira para cezası verildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 09:42
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