34 gün ulaşıma kapatılacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu’nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki viyadüklerde çalışma yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasındaki viyadüklerde yapılacak genleşme derzi değişimi nedeniyle 16.05-20.06.2022 tarihleri arasında (34 Gün) İstanbul yönündeki trafik bu kesimde D-100 karayolu üzerinden sağlanacaktır." denildi.

Karayolları ekipleri, 34 gün kapalı olacak yolun Kurban Bayramı öncesi yeniden hizmete gireceğini ve Bayram tatiline çıkacak olan sürücüler rahat bir yolculuk yapacaklarını açıkladılar.