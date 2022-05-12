34 gün ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu’nda viyadüklerde yapılacak çalışma nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti 16 Mayıs - 20 Haziran arasında 34 gün ulaşıma kapatılacak.Yol Kurban Bayramı öncesi açılmış olacak

34 gün ulaşıma kapatılacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu’nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki viyadüklerde çalışma yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasındaki viyadüklerde yapılacak genleşme derzi değişimi nedeniyle 16.05-20.06.2022 tarihleri arasında (34 Gün) İstanbul yönündeki trafik bu kesimde D-100 karayolu üzerinden sağlanacaktır." denildi.

Karayolları ekipleri, 34 gün kapalı olacak yolun Kurban Bayramı öncesi yeniden hizmete gireceğini ve Bayram tatiline çıkacak olan sürücüler rahat bir yolculuk yapacaklarını açıkladılar.

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