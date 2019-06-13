34. turnuvada şampiyon belli oldu

Haber: BMA

Türkiye genelinde belediyeler bazında ilk olarak Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen tarihi turnuvaya bu yıl 7 okul takımı katıldı. İki gruptan oluşan turnuvaya; Gerede Ortaokulu, Seviller Ortaokulu, Esentepe Ortaokulu, Yenimahalle Ortaokulu, 100.Yıl İmam Hatip Ortaokulu, Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu, S.M Dayıoğlu Ortaokulu takımları katıldı. Turnuvaya katılan takımlar arasında A grubundan Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu 1.olarak, Esentepe Ortaokulu 2.olarak B grubundan ise S.M Dayıoğlu Ortaokulu 1.olarak, Gerede Ortaokulu ise 2.olarak çıktı. Yarı final müsabakaları Gerede Ortaokulu 7-5 Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu, S.M Dayıoğlu Ortaokulu 4-2 Esentepe Ortaokulu şeklinde sonuçlandı. 3.lük karşılamasında Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu 6-1 Esentepe Ortaokulu’nu yenerek 3.olurken, Esentepe Ortaokulu turnuvayı 4.tamamladı. Final karşılaşmasında ise S.M Dayıoğlu Ortaokulu, Gerede Ortaokulu’nu 4-2 yenerek tarihi turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva Gerede Belediyesi organizasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü katkıları ile tamamlandı.

ŞAMPİYON S.M.DAYIOĞLU

34 yıldır kesintisiz gerçekleştirilen Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Turnuvasının final maçları ise geçtiğimiz Salı günü Esentepe Mesireliğindeki sahada oynandı. Final karşılaşmasında S.M. Dayıoğlu ile Gerede Ortaokulu takımları karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçın ilk yarısını Gerede Ortaokulu, S.M. Dayıoğlu Ortaokulu karşısında 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise geriden gelen S.M. Dayıoğlu Ortaokulu karşılaşmayı 4-2 kazanarak tarihi turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçını izlemeye, Gerede Belediye Başkan Vekili A.Hamdi Çoşkunyürek, Belediye Meclis Üyeleri Cihan Saraç, Bahri Esen, Lütfullah Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Demirses, Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Özdemir, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Kocakaya, Hastahane Başhekimi İrfan İlter, Gerede OSB Müdürü Mustafa Erdoğanlı, OSB Yön. Kr. Başkanı Osman Erdoğanlı, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve sporseverler katıldı.

Final Karşılaşması ödül töreni ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.