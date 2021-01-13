34 yıldır ilk kez kar yağmadı



Haber; Cahit Aykan

Foto; Metin Ferah

Bolu Doğa ve Turizm Derneği üyesi Harun Canbey'in organize ettiği Sarıalan yaylalarındaki 16 km.lik yürüyüş, 13 doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. 1986 yılından bu yana Ocak ayında ilk karsız günlerin yaşandığı Sarıalan'daki 1550 rakımlı Bahçeköy Yaylası'nda bulunan Baysal Otel önünde saat 09.45'te başlayan yürüyüşün, 1710 rakımlı Bürnük Yaylası ve 1840 rakımlı Çatak Yaylası'na kadar olan 9 kilometrelik kısmı tırmanış şeklinde geçti. Tırmanış sonrası, 1567 rakımlı Saraycık Yaylası'na kadar orman içi iniş şeklinde devam eden 16.000 metrelik yürüyüş, saat 15.30'da yürüyüşe başlanılan Baysal Otel önünde son buldu. 5 saat 15 dakika süren uzun yürüyüşün sonunda doğanın keyfini yaşayan trekking severler faaliyetlerin aralıksız devam etmesini istediler.

Yürüyüşe katılan usta gazeteci Metin Ferah ise yürüyüşü başından sonuna fotoğrafladı. Ferah yürüyüşe ilişkin olarak, “34 yıldır ilk kez bu yıl kar yağmayan Sarıalan Yaylasında yazdan kalma bir günde yürüdük. Bolu’nun eşsiz doğasını bir kez daha görüntüleme fırsatı bulduk” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 01:08