+343 yeni vaka...

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan vaka sayısı ve can kaybı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, “Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.

Son rakamlarla birlikte ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 1872’ye çıkarken bugüne kadar 44 vatandaşımızı da kaybettik.