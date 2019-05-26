34.Turnuva’da heyecan başladı

Haber: BMA

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Esentepe Ortaokulu ve Eyüp Özdemir İHO arasında gerçekleşen karşılaşmada 4-2’lik skor ile Eyüp Özdemir İHO turnuvaya galibiyet ile başladı. Günün ikinci karşılaşmasında 100.Yıl Ortaokulu, Seviller Ortaokulu’nu 1-0 mağlup etti. 24 Mayıs’ta oynanan karşılaşmada; Gerede Ortaokulu, Yeni Mahalle Ortaokulunu 5-3 mağlup etti. Haftanın son karşılaşmasında ise Eyüp Özdemir İHO, 100.Yıl Ortaokulu’nu 8-0 mağlup etti. Karşılaşmalar önümüzdeki hafta da devam edecek.