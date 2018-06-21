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21 Haziran 2018 Perşembe
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    • 35 Bin saatlik eğitim

    SEDAŞ tehlike sınıfı yüksek iş kolunda görev yapan çalışanlarına, iş güvenliği kültürünün yaygınlaşmasını sağlayan ve iş kazalarından korunmayı öğreten, bir yılda 35 Bin 319 saat İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) eğitimi düzenleyerek pek çok kuruma da örnek oluyor.

    21 Haziran 2018 Perşembe 16:23
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    35 Bin saatlik eğitim
     

    Haber: Ceylan Beykoz

     Elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında yapılan her iş için karşılaşılabilecek veya yaşanabilecek iş kazası risklerini ortaya koyan analizlerin yapılmasını ve bu konularda  eğitimler verilmesini sağlayan SEDAŞ,  iş kazası risklerini minimize etmeyi, elektrik dağıtım sektöründe çalışanlarının iş güvenliği kültürüne uyarak, faaliyetlerini başarıyla sürdürmelerini  hedefliyor.

    “İSG Kültürü Öncelikli Hedefimiz”

    SEDAŞ’ın yıl içinde yaptığı toplam eğitim saatinin yüzde 42’sinin İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği)  eğitimi olarak  gerçekleştirdiğini  söyleyen Bekir Sami Güven, 2017 yılında şirketimizde 1650 çalışanımız için 35 Bin 319 saat İSG eğitimi düzenlendi.    Çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kuralları SEDAŞ için yüksek önem düzeyindedir. Bu doğrultuda 10 altın kural uygulamasını başlattık. Teknik eğitim merkezimizde şirketimiz çalışanlarında İSG kültürü seviyesinin daha da yükseltilebilmesi amacıyla artarak devam eden ve hız kesmeden sürdürülen eğitimlerimiz devam ediyor.   Verilen eğitimler arasında; müşterilerle iletişim, kritik risk taşıyan faaliyetlere yönelik önlemler ve ekipman kullanımı ile trafikte güvenli sürüş, İSG uzmanlığı, yüksekte güvenli çalışma, elektrik şebekesinde manevra, endeks okuma çalışanları için sektörde bir ilk olan köpek davranışlarına yönelik eğitimler de verildi. SEDAŞ’ta  iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitim faaliyetlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi, şirket hedeflerimiz içinde yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün daha çok ileriye taşınmasını amaçlıyor ve  bu kültürün ulusal ve uluslararası İSG anlayışıyla yaşatılmasına ve geliştirilmesine var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Tehlike, Sınıfı, Yüksek,

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