35 gün trafiğe kapatıldı!

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatıldı.

35 gün trafiğe kapatıldı!

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde bugün başlayan çalışmalar 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

Çalışma yapılacak 35 gün boyunca TEM'in İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

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