35 ton yem bırakıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Abant, Gölcük, Aladağ, Gerede ve Mengen Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, kar yağışlarının ardından yabani hayvanların aç kalmaması için çalışmalara devam etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kışın yaban hayatı geliştirme sahalarına 35 ton 600 kilogram yem bıraktı. Kentte sert geçen kış mevsimi boyunca yaban hayvanları da unutulmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, 3 aylık sürede, Abant, Gölcük, Aladağ, Gerede ve Mengen Yaban Hayatı geliştirme sahalarına, samana, yonca, yulaf, mısır küspesi, tane mısır, besi yemi ve Pazar atığından oluşan 35 ton 600 kilogram yemleme çalışması yaptı.