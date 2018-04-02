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02 Nisan 2018 Pazartesi
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    • 35 yıl sonra bir araya geldiler

    1982 yılında Tekirdağ Çerkezköy 3’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı tank taburunda askerlik yapan 29 asker arkadaşı sosyal medya sayesinde tekrar Bolu'da bir araya geldi.

    02 Nisan 2018 Pazartesi 10:47
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    35 yıl sonra bir araya geldiler

    Haber Merkezi

    Tekirdağ Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 1982 yılında askerlik yapan 29 asker arkadaşı, o dönem çektirdikleri bir fotoğraf sayesinde sosyal medya üzerinden birbirleriyle irtibata geçti. Asker arkadaşları bir araya gelip eski günleri anmak için bir buluşma planladı. Bolu'da yaşayan Ayhan Kara, toplanma etkinliğinin Bolu'da olması teklifinde bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında olan asker arkadaşları aileleriyle birlikte Bolu'ya geldi. Kent merkezindeki bir otelde bir araya gelen asker arkadaşları burada eski günleri anıp, birbirleriyle sohbet etti.

    Bugün terörle mücadelede etkin rol oynayan 'Leopar' tanklarını Almanya'dan ilk getiren kadro olduklarını söyleyen esnaf Mustafa Keleş, buluşmaya Samsun'un Çarşamba ilçesinden geldiğini ifade ederek, Türkiye'nin gözbebeği olan leopar tanklarının ilk mürettebatlarıyız. Biz bu tankların 1982 yılında Almanya'dan Türkiye'ye teslimatını gerçekleştirmiş olup, ilk denemelerini ve test sürüşlerini yaptıktan sonra Türk ordusuna teslim etmiş kadroyuz. Şu anda Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan şunu istiyoruz; Bize müsaade etsin. Bu kadroyla Münbiç'e biz girelim. Bunun için buradayız. Şuandan sonra ordumuzun emrindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanından 29 kişiydik. Hepimiz Türkiye'nin birçok yerinden burada toplandık. 35 yıl sonra internetten eskiden çektirdiğimiz bir fotoğraf aracılığıyla birbirimizi bulduk. Daha sonra Bolu'daki asker arkadaşımız Ayhan Kara'nın önderliğinde Bolu'da bir araya gelmeye karar verdik. Türk ordusunun daima savaşa hazır olduğunu göstermek için bir araya geldik dedi.

    Malazgirt'ten gelen Alaaddin Engin ise, 1071'de Sultan Alparslan; 'Ben size öyle bir Türk devleti bırakacağım ki, zamanı geldiği zaman bütün dünya sizle uğraşıp baş edemeyecek demiş. Bugün o gün geldi ve bütün dünya bizimle uğraşıyor ama baş edemiyor. Biz her zaman hazırız. Türk-Kürt olarak her zaman savaşa gitmeye hazırız. 1071'den beri Türk-Kürt kardeştir diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: 1982, Yılında, Tekirdağ, Çerkezköy, 3’üncü

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