35 Yıldır Görev Yapan Cemil İŞLEYEN emekli oldu

Haber: Esra Öztürk

Veda yemeğine Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer ÖZYURT, Bolu MHP İl Başkanı Cihan BAŞARAN, Bolu Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Erhan BAYRAM, çok sayıda işadamı ve sivil toplum örgütleri, Üniversitemizde çalışan akademisyen ve idari personel eşleri ile birlikte katıldı.

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer ÖZYURT, üniversitemize ve okulumuza yaptıkları hizmetlerinden dolayı emekliye ayrılan Öğr. Gör. Cemil İŞLEYEN'e bundan sonraki hayatlarında aileleriyle huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir emeklilik diledi.

Veda yemeğinde yaptığı konuşmada Cemil İŞLEYEN 44 yıllık mesleki tecrübelerini aktararak öğretim elemanlarının yetiştireceği öğrencilerin okul yazar ve diplomalı cahil yetiştirmemelerini bilgili, riyakatlı insan olmalarını ve iş arayan değil aranan eleman olmaları için öğrencilere katkıda bulunmalarını, ayrıca Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetin temel niteliklerine ve Türk Milletinin manevi değerlerine yürekten bağlı öğrenci yetiştirmelerini tavsiye etti.

Üniversitemiz adına Okul Müdürü Prof .Dr. Ömer ÖZYURT ve Öğr. Gör. Cafer KARA hediye ve plaket takdim etti. Ayrıca Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Erhan BAYRAM kısa bir konuşma yaparak plaket takdim etti.

Emekli olan Cemil İŞLEYEN hocamız tebrikleri kabul etmesinin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle yemek sona erdi.