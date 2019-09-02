35 yıllık kırtasiyeciden örnek davranış

Haber: C. Kutay AYKAN

25 yılı aşkın öğretmenlik yapan ve 2004 yılında emekli olan, 1984 yılından buya da eşi Aysel Ahi ile birlikte kırtasiyecilik mesleğini sürdüren Ahi çifti, işyerini kapatma kararı aldı. Ne var ki bu kararı almasına karşın, örnek bir davranışta da bulundu. Duayen kırtasiyeci Eyüp Ahi kapatma ve kampanya kararı hakkında şunları söyledi;

35 senedir Bolu'muzda hizmet verdiğimiz Ahiler Kırtasiye işyerimizi kapatma kararı aldık. Bir eğitimci olarak; Türk Milli Eğitimine, aynı zamanda Bolu'muza eğitim ve kültür alanında hizmet etmek için ayrı bir sektörde proje ve çalışmalarımızı yapmaktayız. Bundan dolayı da, iş yerimizdeki kitap, kırtasiye ve diğer ürünlerimizi elden çıkartmayı uygun gördük

Bu ürünlerin bir kısmını Eylül, Ekim, Kasım aylarında satarak, Bir kısmını bağış yaparak, Bir kısmını da sizlerin maddi desteğini alarak ihtiyacı olan öğrencilerimize, İhtiyacı olan okullarımıza yapacağınız bağışlarla bitirmek istiyoruz. Sizlerin ve sizin çevrenizdeki dostlarınızın katkılarıyla, sizin istediğiniz veya bizim belirlememizi istediğiniz okullara ve ihtiyacı olan öğrencilerimize sizin adınıza ulaşarak onları mutlu etmeyi uygun gördük.

Geçmişimizden gelen askıda yardım uygulamasını kırtasiye ürünlerinde ‘Askıda Kırtasiye’ olarak uygulamak istiyoruz. Adımıza yakışır hayırlı bir final ile İşyerimizi kapatmayı düşünüyoruz. Bizleri seven, düşünen, her zaman destek olan, siz dostlarımızın ve arkadaşlarımızın; Bu konuda da bizlere destek olacağına inanıyoruz.