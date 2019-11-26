350 Kiloluk domuz görenleri şaşırttı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlçe kırsalında avlanan Fatih Yavuzer ve Mehmet Çamlıca isimli iki avcı av köpekleri ile birlikte 10 saat süren sürek avı sonunda 350 kiloluk bir yaban domuzu vurdu. Avladıkları yaban domuzunu sosyal medya hesabından paylaşan avcılar 15 santim azı dişi bulunan hayvanı görücüye çıkarttı. Tarım alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle düzenlenen sürek avlarında her zaman avlanabilen yaban domuzları ilçe genelinde en önemli tarımsal zararlıların başında geliyor. Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenleniyor.