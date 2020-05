350 servis dezenfekte edildi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi kapsamında, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan gelen talep doğrultusunda, her gün binlerce işçinin kullandığı 350 “S” plakalı servis araçlarını kapsamlı olarak dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmalarını yerinde takip eden Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, Bolu Belediyesi’nin şoför esnafının her zaman yanında olduğunu söyledi.

Destekleri için Bolu Belediyesi’ne teşekkür eden Fırat, “Birçok sıkıntı yaşamamıza rağmen Bolu Belediyesi her zaman bizim yanımızda oldu. Bugün de tahminen 300 civarında servis aracımızın ilaçlamasını yaptık. Yolcularımız artık güvenle araçları kullanabilirler. Bu desteğinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.