353 kişi karantinaya alındı

Haber: Volkan Yılmaz

Türk Hava Yolları(THY), korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla ülkeye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Türk vatandaşları bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul’a ulaştı. Boeing 777 tipi yolcu uçağının İstanbul Havalimanı’na inişinin akabinde apronda hazır bekleyen özel tulumlu görevliler ve otobüsler, yolcuları almak için uçak altındaki yerini aldı. Uçağın kapı açmasının akabinde kabine gelen özel kıyafetli sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinin ardından yolcular, uçak altında hazır bekleyen otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları yurtlara götürüldü. Dubai’den gelen 353 yolcu saat 22.00 sularında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Hayrettin Tokadi öğrenci yurduna nakledildi. Vatandaşların, 14 gün karantinaya alınacağı öğrenildi.

Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlerde 20-28 Nisan tarihleri arasında dünyanın 59 farklı ülkesinden gerçekleştireceği 195 özel seferle 25 bine yakın vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini duyurmuştu.