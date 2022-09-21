3546 sözleşmeli personel alımı yapılacak

Haber: Nesrin Altuntaş

Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek 112 Çağrı personeli ve personel alımı yapacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek destek personeli, büro personeli, tekniker, mütercim-tercüman, şehir plancısı, mühendis, sosyal çalışmacı, arşiv uzmanı ve Çağrı Merkezi personel alımı yapacağını duyurdu. Çağrı merkezi Türkiye geneli kamu personel alımı için adayların 2020 yıllarında yapılan KPSS sınavına girmiş olması ve en az 60 puan almış olması gerektiği açıklandı. Bakanlık bünyesindeki eksikliği tamamlamak üzere 3546 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre çağrı merkezi personellerine afattan aldıkları verecek ciddi sayıda Çağrı merkezine Personel İhtiyacı olduğunu açıkladı. Bolu, Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük gibi birçok vardı şehre personel alımı yapılacak.

Bakanlık Personel Alım Başvuru Şartları ise şöyle açıklandı;

Herhangi bir kurum veya kuruluşta sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak alımı yapılacak pozisyonda eğitimi tamamlamış olmak ve belirtilen KPSS puan şartı taşıyor olmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan haklarından mahrum bulunmamak görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak herhangi bir sağlık sorunu olmamak.