36 doğasever kilometrelerce yürüdü

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi tarafından düzenlenen 13 bin 500 metrelik Berk - Kızık Yaylası yürüyüşü, birçok doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleşen yürüyüş boyunca doğanın tüm güzellikleri usta gazeteci Metin Ferah’ın objektifi tarafından görüntülendi.

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI BİTTİ ETKİNLİKLER BAŞLADI

Yurt genelinde olduğu gibi Bolu Valiliği tarafından orman yangınları nedeniyle Temmuz ayı başında alınan 15 Eylül’e kadar ormanlara giriş yasağının bitmesiyle birlikte doğa yürüyüşleri yeniden başladı.

Süleyman Özdoğan'ın öncülüğünde başlayan yürüyüşe 36 trekking sever katıldı. Osman Teoman ile Ersin Gürbüz'ün artçılığını yaptığı yürüyüş saat 10.00'da Seben yolunun 1359 rakımındaki Berk Yaylası yol sapağından başladı. Yürüyüşün üçüncü saatinde Berk Yaylası Göledi kenarındaki çam koruluğunda verilen mola keyifli bir zaman dilimi ve tekrarının yaşanmak isteneceği anılar için fırsat oluşturdu.

Ortalama 1400 rakım yükseklikte geçen yürüyüş Berk ve Kuzgölcük Yaylasını takiben mevsimsel şartla nedeni ile suları azalmış olan Aladağ çayı kenarında devam etti. Aladağ Çayını takiben devam eden yürüyüş saat 15.20'de 1346 rakımlı Kızık Yaylası'nda son buldu.

Tabiatın Kalbi Bolu’nun eşsiz doğasını keşfetmek, bakir tabiatın farkına varmak ve doğa adına bir farkındalık oluşturmak için düzenlenen fiziksel aktivitelerin devam edeceği bildirildi.