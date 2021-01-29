3,6 kilo metamfetamin yakalandı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu’nun sağlığı için uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Narkotik ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. Narkotik ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada toplam ağırlığı 3 kg 630 gr gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili C.D, K.Y ,F.Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. C.D, K.Y ,F.Ö. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 16:34