360 paket kaçak sigara ele geçirildi

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Dörtdivan ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi günü tarihinde Dörtdivan İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol ve arama uygulamasında, durdurulan bir yolcu otobüsünde toplam 360 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Otobüste bulunan şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAÇAK KAZI YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri ayrıca Yeniçağa Gölbaşı köyünde geçtiğimiz gün yaptığı çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapan O.A, A.G., H.A. ve A.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp haklarında yasal işlem başlatılırken şahısların kazı için kullandığı 2 metal arama dedektörü ve kazı malzemelerine de el konuldu.

Ayrıca, şahıslara ait olan otomobilin yapılan sorgusunda muayenesiz ve sigortasız olduğu ortaya çıktı. Jandarma, araç sahibine idari para cezası kesti ve araç yed-i emin otoparkına çekildi.