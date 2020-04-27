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365 kişiye günaşırı yemek

Ramazan ayı Göynük İlçemizde daha bir bereketli devam ediyor. İlçede yaşayan birçok kişiye her gün iftar menüsü dağıtılıyor. İlimizin Göynük İlçesinde gün aşırı 365 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

365 kişiye günaşırı yemek

Ramazan ayının girmesiyle birlikte Göynük Kaymakamlığı, Göynük Kızılay Şubesi ve Vefa Destek Grubu tarafından 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve yemeğini yapamayan 365 kişiye iftarlık sıcak yemek ulaştırılıyor. İlçede tespit edilen 365 kişiye ramazan ayı boyunca iftarlık sıcak yemek dağıtımı devam edecek. İlçede ve ilçe dışında bulunan hayırsever vatandaşlar ve ilçe Kızılay Şubesinin desteği ile verilen üç çeşit yemek kapı kapıGöynük Kızılay Şubesi ve Vefa Destek Grubu tarafından dağıtılıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 16:33
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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