37 akademik personel alınacak

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 37 akademik personel alacağını duyurdu. 1 Temmuz’da başvuru süresi son bulacak ilanda, şu ifadelere yer verildi;

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

“Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.”

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17/06/2022

Son Başvuru Tarihi : 01/07/2022

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

* Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* 1 (bir) adet fotoğraf

* Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)

* Özgeçmiş ve eserler listesi

* Yabancı dil belgesi

* Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu

* Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) Doçent kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek