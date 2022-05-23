37 doğasever Kültür Yürüyüşü’nde

Haber: Okay Özcan

Fotoğraf: Metin Ferah

Öncülüğünü Süleyman Özdoğan'ın, artçılıklarını da Osman Teoman ve Ertuğrul Bulut'un yaptığı yürüyüş, saat 10.05 'de 832 rakımda, yeni yapılan Mudurnu Devlet Hastanesi'nin bulunduğu noktadan başladı.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Mudurnu ilçesinin güney kısmında bulunan dağlık alanda yapılan doğa yürüyüşüne katılan 37 doğasever, Mudurnu'nun doğu istikametinde kendi adıyla anılan 1096 rakımlı tepede makberi bulunan Şehit Murat Karaaslan Veli Hazretleri'ne mezarı başında dua ettiler. Süleyman Özdoğan’ın, Şehit Murat Karaaslan ile ilgili bilgileri paylaşması ile devam eden yürüyüş, saat 14.20'de 822 rakımda son buldu.