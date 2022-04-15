37 okul güçlendirme bekliyor





En son il merkezinde 3 yıl önce 20 kadar okulun güçlendirmesini tamamlayan İl Özel İdaresi şimdi de Gerede ilçemizde bulunan GeredeOrtaokul Binasının güçlendirme ve onarım inşaatı ihalesini ilana çıktı. İlçelerimiz ile birlikte 45 kadar okul güçlendirme için, sıra beklemeye devam ediyor. Her gün deprem konusunda yapılan haberlerle daha da derinleşen bu okulların hali ne olacak endişesi öğretmen öğrenci ve velileri kaygılandırıyor. Halihazırda il genelinde çok sayıda okulun güçlendirme beklediği ve güçlendirmesi devam eden okullarında hızlıca hizmete alınması gerektiğini vurgulayan veliler çocuklarını güçlendirme yapılmayan okullara göndermek istemiyorlar. İl Özel İdaresi tarafından daha önce 44 okulun güçlendirme projesinin hazırlanması için ihaleye çıkmış ihale iptal olmuştu. Geçen sene proje çalışması iptal olan ihalelerden yedisi münferit olarak tamamlanmış ve imalat aşamasına gelinmişti. İl genelinde deprem güçlendirmesi için bekleyen 35 okulun durumu ise hala netlik kazanmadı.

İlimizin en büyük okulları arasında yer alan onlarca eğitim kurumunda binlerce çocuğumuz güvensiz binalarda eğitim almak zorunda kalıyor. Paşaköy İlk Okulu, Sakarya İlk Öğretim Okulu ve Kültür Orta okulu gibi ilimizin en eski ve köklü eğitim kurumlarının içinde olduğu binaların muallak durumu velileri çileden çıkarıyor.