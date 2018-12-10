İl içinde bazı ticari taksi şoförlerinin pazarlık usulü ile taksimetre kullanmadan yolcu taşıdıkları ve fazla yolcu aldıkları bilgisi üzerine Bolu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Aralık cumartesi günü 16 -17 saatleri arasında D-100 karayolu Ankara istikameti sanayi karşısında denetleme yapıldı. Yapılan uygulamada 38 ticari taksi denetlendi. Taksimetre açmadan yolcu taşıyan 2 ticari taksi sürücüsüne, yönetmeliklerde öngörülen yolcu taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan 2 ticari taksi sürücüsüne ve otomobilini yasal süre içerisinde araç muayenesinden geçirmeyen 1 ticari taksi sürücüsüne toplamda 1254 TL ceza uygulandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerin bundan sonra da etkin bir şekilde devam edeceğini bildirdiler.