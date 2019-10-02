380 kiloluk dev domuzlar

Haber: Volkan Yılmaz

Çaydurt’a bağlı merkez köylerinden Muratlar ve Karamanlar köylerinde çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen yaban domuzları, onlarca dönüm ekili araziyi talan edince çiftçiler çileden çıktı. Bunun üzerine sabah erken saatlerde köpekleriyle bölgeye giden 10 kişiden oluşan Köroğlu Domuz avcıları gurubu sürek avı yaptı. Avcılar, Çaydurt bölgesinde 380 kilo ağırlığındaki dev domuzları avladı. Avcılardan Onur Sevim, "Biz avcı arkadaşlarımızla birlikte, bu bölgelerde uzun yıllardan beri sürek av düzenliyoruz. Yine çiftçilerimizin istekleri üzerine, bölgede tarlalara zarar veren domuzlar için bir süre av düzenledik. Sonunda biri 350 diğeri 380 kiloluk domuzları avlamayı başardık. Bu domuzlar, bölge çiftçilerinin korkulu rüyasıydı" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2019, 16:20