381 günde ikinci kez geliyor

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

En son 11 Mart 2018 tarihinde AK Parti 6’ncı olağan kongresine katılan İl Başkanı Nurettin Doğanay’a destek veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aradan 381 gün geçtikten sonra bir kez daha Bolulu vatandaşlarla bir araya gelecek. İlk olarak 2004 yılında Başbakan’ken ilimize ilk kez gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 yıl içerisinde 4’ncü kez Bolu’ya gelmiş olacak. 2004, 2018 yıllarında Bolu halkıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı 2008 yılında Abant ziyareti gerçekleştirdi.

381 gün içerisinde ikinci kez Bolu halkıyla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin’e destek verecek, ülkenin önemli konularına değinecek. Cumhurbaşkanının Demokrasi Meydanında halka yapacağı konuşma öncesi partide de hummalı bir çalışma başlatıldı. 27 Mart 2019 tarihinde ilimize gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı had safhaya çıktı. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise 381 gün sonra bir kez daha Cumhurbaşkanını ağırlama şansına sahip olacak.