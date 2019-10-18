3,9 Milyon Kişiye “E-Haciz” Başladı!

Haber: Aysun BEYKOZ

Türkiye genelinde sosyal güvenlik kurumu ile vergi daireleri “e-haciz” ya da diğer adıyla “e-kısıt” uygulaması ile vatandaşların banka hesaplarını “bloke” ediyorlar. Hazine Maliye Bakanlığından aldığım bilgiye göre, vergi yapılandırması yapan 2 milyon 879 bin 562 mükellef bir yıl için de 2 taksit ödeyemedi.

Çalışma Bakanlığından aldığım bilgiye göre, SGK borcunu yapılandıran ancak 2 taksit ödeyemeyen 792 bin 350 mükellef hakkını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığından aldığım bilgiye göre, Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) kredi alan ancak borç taksitlerini ödeyemeyen yaklaşık 217 bin 216 kişi bulunuyor. Bu durumda toplamda 3 milyon 889 bin 128 kişinin banka hesaplarına Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi daireleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından “bloke” konulduğunu öğrenildi.

Bazı bankalar Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerinin yaptığı bu uygulamaları hesap sahiplerine SMS ya da mail göndererek duyuruyorlar. Bazı bankalar ise hesap sahiplerine hiç bilgi göndermiyorlar. Vergi daireleri de hesaplarını bloke ettikleri vatandaşlara hiçbir mesaj göndererek bilgi vermiyorlar. Banka hesapları bloke edilen vatandaşlar, bankamatiklerden ya da şubelerden para çekme işlemleri veya havale, EFT gibi bankacılık işlemlerini cep telefonlarından ya da internet bankacılığından yapmaya çalıştıklarında hesaplarını kullanamıyorlar.

Bankaların müşteri hizmetlerini arayan vatandaşlara, “Telefon ile bilgi veremeyiz şubeniz ile temasa geçin neden ‘bloke’ konulduğunu şubenizden bizzat giderek öğrenebilirsiniz” deniyor. Uzmanlardan aldığım bilgiye göre, elektronik “e-kısıt” işlemi ile vatandaşın banka hesaplarına devlete olan şu borçları için “bloke” uygulaması yapılıyor.

Trafik Para Cezaları, Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi, RTÜK idari para cezaları, Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, Öğrencilerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, Ecrimisil borçları, Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları, Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları, Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları, Mahkeme cezaları ve yargı harç borçları, Tüm vergi borçları.

Vatandaşlar, vergi dairelerinin “e-kısıt” ya da “e-haciz” koyması nedeniyle banka hesapları “bloke” edilince; para çekemiyorlar, yurt içi ya da yurt dışı hesaplara havale, EFT gibi bankacılık işlemleri yapamıyorlar. Mükellefler haciz ile karşılaştıklarında hangi sorunlarla karşılaştıklarını açıkça söylemek gerekirse;

Elektrik, su, doğalgaz gibi konutlarının borçlarını ödeyemiyorlar, Kiralarını ödeyemiyorlar, Kredi kartlarının borçlarını ödeyemiyorlar ve kartları da kullanıma kapanıyor, Araçlarına yakıt alamıyorlar, Toplu taşıt kartlarına dolum yapamıyorlar, Çek ve senet borçlarını ödeyemiyorlar, Okul taksitlerini, servis ücreti paralarını yatırmıyorlar, Çalışanlar maaşlarını kullanamıyorlar. Sonuç olarak “e-haciz” uygulaması ile vatandaşın banka hesaplarına “bloke” konuluyor. Yaşama hakları da “bloke” ediliyor.