3D Yaya geçidi uygulaması başladı

Haber: Esra Öztürk

Bolu Merkez’de bulunan cadde ve sokaklarda yayaların güvenliğinin artırılması adına Bolu Belediyesi tarafından yeni bir uygulamaya başlanıldı. Uygulama kapsamında eski yaya geçitlerinin yerine 3D Yaya Geçidi yapılıyor. Yeni uygulama sayesinde sürücüler uzaktan yaya geçidine yaklaştıklarında geçit önünde kasis olduğunu algılayarak hızlarını düşürmek zorunda kalıyor ve bu sayede yayaların yaya geçidini daha güvenli kullanmaları sağlanıyor.

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi Koç İlköğretim Okulu önünde gerçekleştirilen 3D Yaya geçidi uygulaması ilerleyen günlerde ise birçok noktada yer alacak.