3.doz aşıyı kimler olacak?



Haber: C. Kutay Aykan

Bilim Kurulu koronavirüs ile mücadeledeki başlıkları görüşmek üzere yapılan toplantının sona ermesinin ardından kameraların karşısına Sağlık Bakanı Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 3. doz aşı ile ilgili kritik kararı da açıkladı. Aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlara seslenen Bakan Koca, “Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecektir. Aşıyı olan vatandaşlarımız olumlu tecrübelerini paylaşarak tereddüt yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmalı” dedi.

“SAĞLIK ÇALAŞINLARI VE 50 YAŞ ÜSTÜNE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI YAPILACAK”

Bakan Fahrettin Koca, “Bilim Kurulumuz bugünkü toplantısında 3. Doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız bugünden itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz” dedi.

COVİD-19 GEÇİREN VATANDAŞLAR 3 AY SONRA AŞI YAPTIRABİLECEKLER

Koronavirüs geçiren hastaların aşıları 6 ay sonra değil 3 ay sonra olabileceklerini dile getiren Bakan Koca, “Bilim Kurulumuzun gündemindeki bir diğer konu ise hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacakları konusuydu. Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

"AŞI OLMAKTA TEREDDÜT EDEN VATANDAŞLARIMIZA SESLENİYORUM"

Aşı hakkında çıkan asılsız iddialar sonucunda aşı olmak istemeyen vatandaşlara seslenen Koca, “Kıymetli Vatandaşlarım, Son günlerde aşı karşıtlığı konusu sıcak şekilde gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Çocukluk çağı aşılarında ülkemiz %98 gibi bir aşılama oranına sahiptir. Böyle bir ortamda aşı karşıtlığından bahsetmek sadece küçük bir zümreyi cesaretlendirmeye yarar. Aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecektir. Aşıyı olan vatandaşlarımız olumlu tecrübelerini paylaşarak tereddüt yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmalı” diye konuştu.

"YOLUN SONUNA YAKLAŞTIK, BİRLİKTE SABRETTİK, MÜCADELE ETTİK"

Virüse son darbeyi aşının vuracağını belirten Koca, “Emin olunuz, salgın koşulları altında geliştirilen tüm aşıları büyük bir hassasiyet ve titizlikle inceleyerek ülkemize getiriyor ve kullanıma alıyoruz. Bizler sizin adınıza bu tereddüdü yaşayıp ikna olduk ve inandığımız aşıları ülkemizde kullanıma sunduk. Yolun sonuna yaklaştık. Elbette daha iyisini yapabilirdik. Fakat bilmenizi isterim ki zor günlerde büyük işlerin üstesinden birlikte geldik. Birlikte sabrettik, birlikte mücadele ettik ve zafere birlikte yürüyoruz. Salgına son darbeyi vuracak olan, aşı ile toplumsal bağışıklığı elde etmektir. Her bir vatandaşımız diğerlerinin aşı olmasını beklemeden aşısını olmalı ve toplumsal bağışıklık hedefinde mücadeledeki yerini almalıdır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.