3.Etap TOKİ inşaatı başladı

Haber: BMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Ekim ayında ihalesi yapılan "Bolu İli Mengen İlçesi Beşler Mahallesi 3.Etap 252 adet konut, 1'er adet büfe, camii ve dere ıslahı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal işi " inşaatları hızlı bir şekilde başladı.

Geçtiğimiz gün şantiyeyi ziyaret eden Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Yüklenici firma yetkilileri yapılan görüşmede Başkan Bulut’a 2 adet kule vinç kurulduğunu bu nedenle 500 gün olarak belirlenen işin süresinden daha kısa bir zamanda bitirileceğini ifade etti. Turhan Bulut yakın bir tarihte yüklenici firma ile birlikte tüm hak sahiplerinin ve halkın katılımıyla temel atma töreni düzenleyeceklerini belirtti.