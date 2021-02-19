(3K) Kar, Kış, Kıyamet

Haber: Erdal Tanrıverdi

İli genelinde geç gelen kar bir geldi pir geldi. İlimizin tamamını etkisi altına alan kış şartları aşırı soğuklarla birleşince ortaya çıkan görüntüler tüm vatandaşları etkiledi. Bolu Dağında artarak devam eden kar yağışı eksi 20 derece soğuk ile birlikte aşılması güç tabiat şartları oluşturdu. İlimiz genelinde bulunan tüm göller buz tutarken, ilçelerde çatılardan sarkan buz kütleleri ir metreye ulaştı.

BOLU DAĞI -20 DERECE;

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Düzce bölümündeki Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Düzce kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bolu kesiminde ise D-100 kara yolunun Bolu Dağı Polis evi, Elmalık ve Abant Kavşağı mevkilerinde etkili olan kar yağışına karşı Karayolları ekipleri, güzergahta ring halinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı yoğun şekilde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan ve İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

MUDURNU BUZ GİBİ;

Mudurnu ilçesinde, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi sonucu buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu. İlçede 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetrenin üzerine çıktığı ilçede, çatılarda buz sarkıtları oluşurken, ev ve sokaklarda bulunan çeşmeler dondu. İlçeye bağlı Fındıcak köyünde bulunan bir çiftliğin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu ise 2 metreyi buldu.

Çatı ve toprağı adeta birleştiren buz sarkıtları, güzel görüntüler oluşturdu. Bölgede bulunan çeşmeden su doldurmaya gelen vatandaşlar ise donan çeşmeyi çırayla ısıtarak açmaya çalıştı.