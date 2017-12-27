Haber: Gönül Olutürk

Üçüncüsü düzenlenen Çalıştaya Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, AİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Tetik, İl Müdür Yardımcısı Nuray Karatepe, BÜBS Şube Müdürü İsmail Altıntaş, Sivil Toplum Kuruluşları, Oda Temsilcileri, Organik Tarım İşletme sahipleri, İl ve ilçe Müdürlüklerinde görevli idari ve teknik personel ve çiftçiler katıldı. Toplantıda, Bolu İlindeki mevcut organik tarım potansiyeli ile uygulanmakta olan ve yapılabilecek Organik Tarım projeleri görüşüldü.

İl Müdürü Fahri Tetik, Çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada; "Dünyada gıdanın stratejik değer arz ettiği bir ortamda gıdanın, tarımın ve hayvancılığın organik olarak üretilmesi aşamasında bilimsel çalışmalar yapmamız gerekiyor. Son yıllarda organik tarıma, organik hayvancılık üretimine bakanlığımız da yeteri kadar kaynak ayırarak sektörün önemini vurgulamıştır. Biliyorsunuz Bolu'nun %75'e yakını ormanlar geriye kalan kısımlar meralarımız ve tarım yapacağımız kısmın %15'e tekabül ettiği bir ortamda bizde bir %15'lik kesimden %100 verim elde etme peşindeyiz. Bolu'da çok fazla alternatif ürün çalışmamız yok. Yıllarca patates hububat üretimini artırmak için planlar projeler yapıyoruz. Bunları yaparken de alternatif ürünlerimizin hem hayvansal hem tarımsal ürünlerin organik olarak üretilmesi konusunda inşallah ciddi çalışmalar yapacağız. Bununla ilgili uyguladığımız projelerimiz var. Bunu organik yumurtayla başlattık. Kanatlı sektörünün az olduğu Gerede bölgemizde bu çalışmayı başlattık. Ama biz bunu detaylandırarak her bölgede Bolunun tüm ilçeleri dâhil önümüzdeki günlerde tanınması ile ilgili çalışmamız var. Valimizde bu konuda Bolu merkezde bir çalışma başlattı. Bizde bunu yaygınlaştırarak ilimizde yetiştirilecek öncelikle alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ileriki aşamalarda da bunu organik olarak yetiştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda üniversitemiz ile işbirliğimiz devam edecek. Sivil toplum örgütleri, kurduğumuz proje birimi ile bu çalışmaları inşallah yaygınlaştıracağız. Bakanlığımıza 35'e yakın proje gönderdik. İnşallah onlar da bakanlığımızdan geçerse hem meralarla ilgili hem organik tarım ile ilgili hep beraber tarımı Bolu'da bir yerlere getirme adına çalışacağız" dedi.

“ARTIK PROFESYONEL ÜRETİME GEÇMEMİZ LAZIM”

Sonrasında konuşma yapan AİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi; "Çiftçisinden ziraat mühendisine herkesin bu ülke için kendini yeniden sorgulayıp yapmamız gereken ne varsa onu yapmamız lazım. Artık profesyonel üretime geçmemiz lazım" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti;

"Tarım yapacağımız başka bir dünya başka bir yer yok. Artan nüfusu beslemek için aynı alanlarda ekim yapmak zorundayız aynı alanlarda ürerim yapmak zorundayız. Artan nüfusu beslemek için üretimi artırmak zorundayız. Üretimi artırmanın en kolay yolu birim alanı artırarak üretimi artırmak artık o söz konusu olmadığı için birim alandan alınan verimi artırmamız gerekmektedir. Dolayısıyla yeniden bir silkelenmemiz lazım, yeniden kendimizi sorgulamamız lazım. Belki organik tarım şu anda çok tartışılmayan bir konu olabilir bizimde buna geçmemiz lazım. Biz daha normal üretimi, normal verimi henüz sağlamış değiliz. Belki de onlarla birlikte düşünmek lazım. Bu çalıştayların kendimizi sorgulama açısından önemli toplantılar olduğunu düşünüyorum. Çiftçisinden ziraat mühendisine herkesin bu ülke için kendini yeniden sorgulayıp yapmamız gereken ne varsa onu yapmamız lazım. Artık profesyonel üretime geçmemiz lazım" diye konuştu.

"ARAZİLERİMİZ ÇOK VERİMLİ"

Son olarak Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy Türkiye'nin stratejik konumunun önemli olduğunu vurgulayarak "Arazilerimiz çok verimli" diye söyledi. Özsoy;"Türkiye'de tarımsal konularda kurumsallaşamadı. Gelenek ile modern arasında kaldı gibi. Gıda önemli bir şey nihayetinde. Nüfusumuz ülke olarak giderek artıyor. Sadece nüfusumuz için değil jeopolitik stratejik konumuyla kendimizi doyurduğumuz gibi çevremize de mutlaka ve mutlaka ileride bakabilecek konumda olmalıyız. Kendi karnını doyuramayan başkasının karnını doyurması için nasıl bir mücadele verebilir? Türkiye bir tarım ülkesi. Arazileri çok verimli. Şu anda köylerde yaşayan nüfus azalıyor, devletimiz çeşitli projelerle köye dönüşü sağlamaya çalışıyor. Birde bu organik tarım konusunda da Bolu'nun %76'sı orman. Kanatlı hayvan sektörü iyi derecede gelişmiş düzeyde. Ancak organik konusunda ne yapmalı? Çok çeşitli alanlarda 35 proje ile çalışmak bence çok doğru bir şey değil. Nokta atış yapmak lazım. Tarım konusunda sıcak takip yapmak lazım. Çünkü gıdasız bir hayat düşünülemez. Üretmemiz lazım. Nihayetinden devletin bence en büyük görevlerinden bir tanesi bu tarım sektörünü canlandırmaktır. Bu çerçevede hareket eden devletimiz gerek destekleme gerekse farklı modellerle tarım sektörünü canlandırma adına uğraş vermektedir" dedi.

2018 YILI HEDEFLERİ ANLATILDI

Konuşmaların ardından BÜBS (Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı) Şube Müdürü İsmail Altıntaş organik tarım sunumunu gerçekleştirdi. Gerede ilçemizde yapılan Organik Yumurta Projesiyle ilgili bilgiler verildi. Çalıştayın amacı doğrultusunda İl Müdürlüğünce uygulamaya konulmuş mevcut organik tarım projeleri ve çalışmaları ile 2018 yılı ve sonrası için organik tarım, iyi tarım uygulamaları kapsamında neler yapılması planlandığı anlatıldı. BÜBS Şubesinde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşe Ekdioğlu tarafından "Coğrafi İşaret ve Markalaşma Yolunda Bolu Civril Ayşe Fasulyesi Projesi" hakkında yıl boyunca yapılan teknik geziler, kurslar, tarla günleri, tarım fuarları, arazi çalışmaları ve coğrafi işaretle ilgili çalışmalardan derlenmiş proje sunumu yapıldı. En çok ilgiyi çeken kısmı ise verim değerleriydi. Taze ve iç fasulye olarak 1075 kg/da ve kalan kısmından da 175 kg/da kuru fasulye alındığı, ayrıca sadece kuru fasulye parselinden 500-512 kg/da kuru fasulye verimleri büyük bir alkışla karşılandı. Daha sonra konu ile ilgili sorular cevaplandı. Merak edilen konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Daha sonra KSK (Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu) firmalarından olan MAGENTA Tarımsal Ürünler Gıda Kontrol Denetim ve Sertifikasyon Şirketi yetkilisi İsmail DEMİRCAN tarafından konu ile ilgili sunum yapıldı. Konu ile ilgili sorulan sorular cevaplandı. Toplantının öğleden sonraki oturumunda katılımcılar ayrılırken İl Müdürlüğü merkez İlçe ve İlçeler değerlendirme yaparken yapılan ve yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş ve bilgi alışverişi şeklinde devam eden oturumla Organik Tarım Çalıştayı son buldu.