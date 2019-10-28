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3’te 3’le Zirveye

İlimizi Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde temsil eden Bolu Belediyespor 3.hafta mücadelesinde konuk ettiği Edremit Belediye’yi 3-0 yenerek liderliği geri aldı.

3’te 3’le Zirveye

Haber: Birol Ertunç

İlk 2 haftayı kayıpsız geçen şampiyonluğun en güçlü adaylarından Bolu Belediyespor 3.haftada son sıradaki Edremit Belediye Altınoluk takımını rahat bir oyunun ardından 3-0 yendi. 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da izledi. Karşılaşmaya çok iyi başlayan temsilcimiz ilk seti 25-14 yenerek maçta 1-0 öne geçti. Temsilcimiz rahat götürdüğü 2.seti de 25-17 alarak durumu 2-0’a getirdi. Bolu Belediyespor zorlanmadığı maçta 3.seti de 25-16 aldı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz 9 puanla kayıpsız liderliğe yükseldi. Bolu Belediyespor 4.haftada 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’te İzmir Atatürk Vestel Venüs Spor Kulübü Spor Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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