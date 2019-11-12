3’ü bir arada

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Tarım ve Orman Bakanlığının koordine ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında ilimizde gerçekleştirilen fidan dikiminde Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Orman Genel Müdürlüğü kıyafetlerini ve şapkalarını giyerek tören alanında yerlerini aldılar.

Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile Belediye Başkanı Tanju Özcan törenlerde ilk önce birbirlerini göremediler, sonradan göz göze gelen bu ikili bir anda sarmaş dolaş oldular ve törene katılan herkesin ilgisini çektiler. Daha önceden Bakan yardımcısının, kendisini tebrik etmemesinden dolayı üzgün olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Özcan’ı birden bire sarmaş dolaş olması, eski dostlar düşman olmaz sözünü de doğrulamış oldu.

İkilinin bu güzel olayının ardından bu seferde Metin, Özcan ile Doğanay bir araya geldi. Bu seferde kahkahalar uçuştu. Üçlünün arasında ne geçti bilinmez ama, Özcan ile Metin birlikte toprağa dikerken, araya giren Doğanay, “Bakanımız ve Belediye Başkanımız birlikte fidan dikerse bana da bu fidana can suyu vermek görevi düştü diyerek, eline aldığı bir bidon suyu fidanın toprağına dökerek can suyu verdi. Törenler boyunca bu üçlü sık sık bir araya gelerek, güzel bir dostluk örneği de göstermiş oldu.

Siyasetin güzel yüzünün yansıdığı bu etkinlikte bir güzel olay daha yaşandı. Metin, köylü kadınların yaptığı gözlemelerden alarak, Özcan ve Doğanay’la paylaştı.