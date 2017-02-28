Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce ihraç edilen 1 öğretmen ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 2 askeri personel gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen F. T. ile daha önce ihraç edilen Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay E. Ç. ve Şırnak Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli üsteğmen M. K. tutuklandı.