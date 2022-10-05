4. Acil Oryantasyon eğitim çalıştayı başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çalıştayda, acil serviste hastaya yaklaşım, travmalı hastanın acil servislerde yönetimi, ileri kardiyak yaşam desteği (CPR), acil servislerde inme vakalarına yaklaşım, gebelerde yaklaşım ve gebelerde Covid 19 hastalığı, acil servislerde hastaya radyolojik yaklaşım, ölüm bildirim sistemi hizmetlerinin işleyişi ve adli vakaların değerlendirilmesi ve düzenlenmesi, acil servislerde yenidoğan hastaya yaklaşım, insan kaynakları yönetimi ve mevzuatı, disiplin mevzuatı ve işlemleri, Covit 19 hastalığı hakkında genel bilgiler, tedavi yaklaşımları, Covit 19 aşıları ve Covid 19 filyasyon süreci, su ve besin kaynaklı salgın hastalıkları, EKG’nin yorumlanması ve akut koroner sendroma yaklaşım, afet, deprem, trafik kazası ve toplu zehirlenme olayları konu alındı.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin İşleyişi (SAKOM-OYS) ve Kriz Koordinasyon Hizmetlerinin İşleyişi gibi pek çok alana dair konuların yer aldığı Çalıştay, 2 gün sürecek olup yaklaşık 100 hekimimiz faydalanabilecek.