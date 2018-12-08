Parti Meclisinde yalnızca Kıbrıscık İlçesinin adayı belli oldu. 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde CHP
’nin Kıbrıscık Belediye Başkan Adayının Emin Tekemen olduğu bildirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısının ardından 212 seçim bölgesinde adaylar netleşti. 8’i büyükşehir olmak üzere 212 il ve ilçe adaylarının belirlendiği toplantıda, Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı da belli oldu. CHP
yerel seçimlere Kıbrıscık’ta, Emin Tekemen’le girecek. Tekemen ile birlikte CHP
’nin ilimizdeki dört adayı kesinleşmiş oldu.
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