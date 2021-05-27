4 ayda 95 kadın cinayeti!

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde, Bolu Kadın Platformu tarafından kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla basın toplantısı yapıldı. İzzet Baysal Anıtı’nın önünde toplanan Kadın Platformu, kadına yönelik şiddetin her geçen gün daha da artmasına tepki gösterdi.

“KADINLARIN PEK ÇOĞU FAİLLER İLE EVE HAPSOLDU”

Konuya dair Bolu Kadın Platformu adına açıklamada bulunan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü Kevser Yongacı Pala, kadına yönelik şiddetin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi. Bunun küresel bir sorun olduğunu söyleyen Pala, “İzolasyon sonucunda kadına yönelik şiddette yaşanan küresel artış Birleşmiş Milletler tarafından ‘gölge pandemi’ olarak adlandırıldı. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre; pandemiden önce, her üç kadından birinin yaşam süresi boyunca şiddete maruz kalacağı tahmin edilirken, şimdi ise bu kadınların pek çoğu failler ile birlikte eve hapsolmuş durumda ve artmış şiddet riski ile karşı karşıya bırakılmışlardır. Haddinden fazla yüklenmiş sağlık sistemleri ve sorunlu işleyen adalet sisteminin şiddet gören kadınların ihtiyaçlarına karşılık vermediği belirtilen raporda, acil önlemler alınması ve etkili mekanizmaların devreye konması için tüm ülkelere çağrı yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“2020 YILINDA 300 KADIN ÖLDÜRÜLMÜŞ”

Son 10 yılda kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 arttığına değinen Platformun açıklamasında, “ülkemizde salgının süregeldiği 2020 yılında 300 kadın öldürülmüş, 171 kadının ölümü de şüpheli olarak kayıtlara geçmiştir. Yine 2021 yılının ilk dört ayında ise 95 kadın cinayeti yaşanırken, 59 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Hakimler Savcılar Genel Kurulu tarafından 30 Mart 2020 tarihinde imzalanan karar ile, 6284 sayılı kanun askıya alınmış, evden uzaklaştırma tedbirinin uygulanması esnetilmiştir” sözlerine yer verildi.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET TOLERE EDİLEMEZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kadınların gerçek sorunlarından ne kadar uzak olduğunu dile getiren Pala, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nda yaptığı sunumda; pandemi döneminde, kadına yönelik şiddet olaylarındaki artışın ‘tolere edilebilir’ düzeyde, yani ‘hoşgörülebilir’ olduğunu belirtmiştir. Bakan Derya Yanık, bu sözleriyle iktidarın kadına yaklaşımını da bir kez daha ortaya koymuştur. Sayın Bakana buradan sesleniyoruz: Kadına yönelik şiddeti münferit ve meşru gören anlayışınıza ve kadın düşmanı politikalara biz kadınların tahammülü kalmadı! Kadına yönelik şiddet tolere edilemez! Bizim bu kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok! Yaptığınız açıklamaları savunmak yerine, kadınlardan özür dilemeli ve derhal istifa etmelisiniz” ifadelerini kullandı.