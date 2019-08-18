4 aylık çiftin evinde aile içi kavga

Haber: C. Kutay AYKAN

4 ay önce dünya evine giren genç çiftin Zeyneti Hatun Apartmanında oturan evine gelen her iki ailenin anne ve babaları, bilinmeyen bir nedenle önce ağız münakaşası sonra da kavgaya dönüşmesi sonrası ortalık bir anda gerildi. Ailelerin kavgalarını duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş ekibi, kavgayı önlemeyince bölgeye Asayiş Şubesi, Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı ekipler ile kavga konusu duyan ve bölgeye yakın olan Güvenlik Şube ekipleri sevk edildi.

4 aylık çiftin evinde çıkan kavga, apartman sakinlerini de paniğe sevk ederken, kavgaya karışan her iki aile ayrı ayrı ekip otolarına bindirilerek Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Aile büyüklerinin de karıştığı kavgada her iki tarafında birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Zeyneti Hatun Apartmanı ile mahalle de sıcak saatler yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, 13:25