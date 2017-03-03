HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, olay Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. 23 yaşındaki Gizem S., birlikte yaşadığı sevgilisi İlker T.'dan hamile kaldı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen T. gece saatlerinde eve gelerek hamile sevgilisi Gizem S.'yi darp etti. Sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra sevgilisini eve kilitleyen İlker T. kayıplara karıştı. Çaresiz kadın gördüğü şiddet sonrasında 155 polis ihbar hattını aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısının kilitli olduğunu görünce itfaiye ve 112 ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri kadını merdivenle evin camından kurtardı. Yüzünde şişlikler oluşan 4 aylık hamile kadın 112 acil ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alındı. Diğer yandan, kadın doğum uzmanı tarafından muayene edilen Gizem S.'nin bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kadının ifadesi doğrultusunda İlker T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.