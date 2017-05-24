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24 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • 4 Bin 970 ek kadro açıldı

    2017 yılında kamuya açıktan atama yapılacak kadrolar belirlendi. Buna göre KPSS sonuçlarına göre 4 bin 970 kadro oluşturuldu. Atama yapılacak bakanlıklar ve atanacak kadro sayısı da açıklandı.

    24 Mayıs 2017 Çarşamba 10:58
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    4 Bin 970 ek kadro açıldı

     

    Türkiye'de istihdam özel sektör eliyle yürürken kamu da buna katkıda bulunuyor. Milyonlarca genç Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girerek memur olma hayali kuruyor. Her yıl bütçe imkanları çerçevesinde de kamuda kadrolar açılarak bu gençlerin taleplerine cevap verilmeye çalışılıyor. Ancak bu kadrolar yıllık 100 bin civarında olduğu için herkes istediğine kavuşamıyor. Kumada bazı dönemlerde ek kontenjanlar açılarak açıktan atama yöntemiyle alımlar da oluyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2017 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu gereğince açıktan atama ve nakil sayılarının kamu idare kurum ve kuruluşlarına dağılımı yayımlandı. Buna göre açılan kadrolara ek olarak kontenjan ayrılmış oldu.

     

    LİSTELER BELLİ OLDU

    Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre; 3 bin 220 kontenjan 68 kamu kurum ve kuruluşuna, 700 kontenjan da 107 üniversiteye dağıtıldı. Toplamda ek kadro dağıtımı 3 bin 920 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için dağıtılan kadro sayısı 4 bin 970 olarak gerçekleşti. Bu konuda Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ortak imzasıyla onay yazısı da yayımlandı. Yazıda ilgili kararname gereği 5 bin adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılacağı hatırlatılarak bunların dağılımı da kamuoyuna duyuruldu.

     

    BAKANLIK/KURUM KADRO

    Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bu cetvelde 100'ün üzerinde kadro verilen bakanlık ve kurumlar şöyle:

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 295

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 195

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 190

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 190

    Maliye Bakanlığı 190

    Diyanet İşleri Başkanlığı 145

    İçişleri Bakanlığı 140

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 130

    Orman Genel Müdürlüğü 120

    Anahtar Kelimeler: 2017, Yılında, Kamuya, Açıktan, Atama

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