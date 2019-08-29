4 bin 996 personel alınacak

Haber: Aysun Beykoz

Orman Genel Müdürlüğü(OGM) tarafından istihdam edilmek üzere orman mühendisi, sözleşmeli personel ve çeşitli pozisyonlarda görev yapmak üzere 4 bin 996 personel alınacağı duyuruldu. Resmi Gazetenin 29 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayımlanan ilanlara göre belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda bin 150 orman mühendisi alımı yapılacak. OGM tarafından, ayrıca sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek. Bu adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması isteniyor.

Öte yandan OGM, mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel alınacak. Bu adayların ise 12- 23 Eylül arasında başvuruda bulunması isteniyor.

BOLU’YA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Orman Genel Müdürlüğü(OGM) ilanlarına göre ilimiz Bolu’da ise 357 personel istihdam edilecek. Buna göre ilimize 72 adet sözleşmeli personel; 56 adet orman mühendisi ve 229 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların ilgili pozisyonlarla ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgilere Orman Genel Müdürlüğü sitesi ve Resmi Gazetenin 29 Ağustos 2019 tarihli sayısından ulaşabileceği belirtildi.