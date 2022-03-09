4 bin liram gitti hakkımı helal etmiyorum

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, bilişim yollarıyla dolandırıcılık suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İbrahim Halil Güler ile Recep Beldek’in duruşması görülmeye başladı. Duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan 72 yaşındaki emekli Metin Özdemir, başından geçenleri şöyle anlattı; “Olay günü yakın bir akrabamın cenazesi vardı. Kafam çok dalgında o sırada cep telefonum çaldı ve bir şahıs kendisinin Mengen Jandarma komutanlığından aradığını söyleyerek, banka hesaplarımın terör örgütleri tarafından kullanıldığını, bundan kurtulmak için bankada bulunan parayı çekip havale etmemi istedi. O sırada terör örgütü ismini duyunca iyice panikledim. Hemen bankaya gidip hesabımdan 4 bin lira çekerek, beni arayan şahsın verdiği iban numarasına yatırdım. Sonradan beni arayan numarayı arayayım dedim, ulaşılmadığını gördüm. Dolandırıldığımı anladım. Kendilerine hakkımı helal etmiyorum. Adalete güveniyorum” dedi.

Duruşmaya Şanlıurfa’dan SEGBİS sistemiyle katılan tutuksuz sanıklardan İbrahim Halil Güler, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Ben ne dolandırılan kişiyi ne de benimle yargılanan arkadaşı tanımıyorum. Kesinlikle dolandırıcılık olayıyla alakam yoktur. Recep’den hesap numarası da istemidim. Recep bana bankadan para çekip de vermedi. Beraatimi istiyorum” derken diğer tutuksuz sanık üniversite öğrencisi Recep Beldek’te, esas suçlunun İbrahim Halil Güler olduğunu itiraf ederek; “Olay günü bu arkadaş benim yanıma gelip, amcam para gönderecek, bana hesap numarasını verir misin diye söyledi. Kendisini fazla tanımama rağmen, iyilik olsun diye hesap numaramı verdim. Bir gün sonra hesabıma 4 bin lira yattığını görünce parayı çekip kendisine teslim ettim. Bu konuda şahitlerim de vardır. Ama, şimdi buruda beni tanımadığını ve parayı almadığını söyleyerek beni suçluyor. Bu suçu işlememe rağmen, mağdurun zarara gidermek istiyorum. Üniversite öğrencisi olmama rağmen ve zor durumda olmama rağmen, öğrenci olduğum için sicilimin bozulmasını adına borcu üstleniyorum. Ama, bu arkadaş yalan söylüyor. Mahkemeye her türlü delili sunacağım” dedi. Mahkeme heyeti, üniversite öğrencisi sanığın tanıkları ve ödeyeceği 4 bin liranın banka dekontunu sunması duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.