HABER: FARUK ÇİDEM





Bolu eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, 10 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasında dün tanık olarak dinlendi. Tutuklu sanık İsmail Güneşer'in davanın görülmeye başlandığı ilk günlerde verdiği ifadesinde Mustafa Kızılkaya hakkında "Emniyet müdürü geçmişte FETÖ'cülerle bağlantısı olduğunu, sonradan bağını kopardığını bana bir sohbet sırasında anlatmıştı" iddiasının ardından Kızılkaya'nın mahkemede nasıl bir savunma vereceği kamuoyu tarafından merak ediliyordu.





O KONULARA HİÇ GİRMEDİ





Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün tanık olarak dinlenmek için gelen Kızılkaya'nın neler söyleyeceğini merak eden çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaş da mahkemeye katıldı. Özellikle Güneşer'in iddiasına vereceği cevabın büyük merak uyandırması dolayısıyla izleyiciler tarafından pür dikkat dinlenen Kızılkaya yaklaşık yarım saatlik ifadesinin hiçbir yerinde "Komutan bana FETÖ'cü demiş. Benim FETÖ'cülerle hayatım boyunca bir bağım olmamıştır" tarzında bir cümle kurmaması dikkat çekti. Kızılkaya mahkemede, "İsmail Güneşer'le 15 Temmuz gecesi 2 kez telefonla görüştük. İlk konuşmamızda kesinlikle bana 'Ben sıkıyönetim komutanıyım' demedi" dedi.





VALİNİN YERİNİ O BİLE BİLMİYORMUŞ





Eski Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, 15 Temmuz gecesi vali Baruş'u Abant'tan kendisi ve yanında bulunan 2 araçla alıp kendisinin bile bilmediği bir yere polis eşliğinde yerleştirildiğini ifade etti.





NE KONUŞTUKLARI HALA SIR





Duruşmada Bolu eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'ya 15 Temmuz gecesine dair telefon kayıtları da soruldu. Güneşer ile o gece sadece 2 görüşme yaptığını ve ilk görüşmesinde Güneşer'in sadece, "Sokaklara sahip çık, lojmanların güvenliğini al" diyerek telefonu kapattığını belirten Kızılkaya'nın bu görüşmesinin yaklaşık 4 dakika sürdüğü ortaya çıktı. Kızılkaya'nın söylediklerine ikna olmayan mahkeme başkanının, “4 dakika boyunca sadece bunları mı konuştunuz? Başka bir şey konuşmadınız mı?” sorusuna Kızılkaya "Hatırlamıyorum" cevabını verdi. Kızılkaya'nın bu cevabıyla birlikte 15 Temmuz gecesinde Kızılkaya'nın ağzından çıkanlar sır olarak kaldı.





GÜNEŞER NE DEMİŞTİ





"Emniyet Müdürü bana kumpas kurdu"



