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26 Mart 2017 Pazar
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    • 4 dakikalık konuşma sır olarak kaldı…

    Bolu'da askerlerin yargılandığı FETÖ davalarında tanık olarak dinlenen Bolu eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, tutuklu eski Tugay Komutanı İsmail Güneşer'in kendisi hakkındaki “Bana bir sohbette FETÖ'cülerle bağlantısı olduğunu söylemişti. Bana kumpas kurdu” sözlerine karşılık yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada “Hodri meydan” demişti. Ancak mahkemede konuyu gündeme getirmemesi dikkatlerden kaçmadı. Kızılkaya ile Güneşer’in 15 Temmuz gecesi ilk telefon konuşmasının 4 dakika sürdüğü ortaya çıktı.

    26 Mart 2017 Pazar 14:37
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    4 dakikalık konuşma sır olarak kaldı…
    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, 10 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasında dün tanık olarak dinlendi. Tutuklu sanık İsmail Güneşer'in davanın görülmeye başlandığı ilk günlerde verdiği ifadesinde Mustafa Kızılkaya hakkında "Emniyet müdürü geçmişte FETÖ'cülerle bağlantısı olduğunu, sonradan bağını kopardığını bana bir sohbet sırasında anlatmıştı" iddiasının ardından Kızılkaya'nın mahkemede nasıl bir savunma vereceği kamuoyu tarafından merak ediliyordu.

    O KONULARA HİÇ GİRMEDİ

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün tanık olarak dinlenmek için gelen Kızılkaya'nın neler söyleyeceğini merak eden çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaş da mahkemeye katıldı. Özellikle Güneşer'in iddiasına vereceği cevabın büyük merak uyandırması dolayısıyla izleyiciler tarafından pür dikkat dinlenen Kızılkaya yaklaşık yarım saatlik ifadesinin hiçbir yerinde "Komutan bana FETÖ'cü demiş. Benim FETÖ'cülerle hayatım boyunca bir bağım olmamıştır" tarzında bir cümle kurmaması dikkat çekti. Kızılkaya mahkemede, "İsmail Güneşer'le 15 Temmuz gecesi 2 kez telefonla görüştük. İlk konuşmamızda kesinlikle bana 'Ben sıkıyönetim komutanıyım' demedi" dedi.

    VALİNİN YERİNİ O BİLE BİLMİYORMUŞ

    Eski Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, 15 Temmuz gecesi vali Baruş'u Abant'tan kendisi ve yanında bulunan 2 araçla alıp kendisinin bile bilmediği bir yere polis eşliğinde yerleştirildiğini ifade etti.

    NE KONUŞTUKLARI HALA SIR

    Duruşmada Bolu eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'ya 15 Temmuz gecesine dair telefon kayıtları da soruldu. Güneşer ile o gece sadece 2 görüşme yaptığını ve ilk görüşmesinde Güneşer'in sadece, "Sokaklara sahip çık, lojmanların güvenliğini al" diyerek telefonu kapattığını belirten Kızılkaya'nın bu görüşmesinin yaklaşık 4 dakika sürdüğü ortaya çıktı. Kızılkaya'nın söylediklerine ikna olmayan mahkeme başkanının, “4 dakika boyunca sadece bunları mı konuştunuz? Başka bir şey konuşmadınız mı?” sorusuna Kızılkaya "Hatırlamıyorum" cevabını verdi. Kızılkaya'nın bu cevabıyla birlikte 15 Temmuz gecesinde Kızılkaya'nın ağzından çıkanlar sır olarak kaldı.

    GÜNEŞER NE DEMİŞTİ

    "Emniyet Müdürü bana kumpas kurdu"

    "Eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya vali ve savcıların olduğu toplantıda telefon görüşmemizi dışarı vererek bana kumpas kurdu. Mustafa Kızılkaya daha önce konuşmamızda FETÖ ile bağlantısı olduğunu fakat bağını kopardığını söyledi. Ona güvenmiyordum” demişti.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Askerlerin, Yargılandığı, FETÖ, Davalarında

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