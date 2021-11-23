4 depremde kaç can kaybettik?

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz hafta merkez üssü Düzce’de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ve yurt genelinde meydana gelen diğer depremlerin ardından, Bolu’da bu güne kadar meydana gelen depremler araştırdık ve ortaya vahim rakamlar çıktı.

Bolu’da ilk ve en büyük deprem Gerede ilçesinde 1 Şubat 1944 yılında yaşandı. Depremin büyüklüğü ise 7.3 şiddetinde oldu. Bu depremde 3 bin 959 vatandaş hayatını kaybederken 20 bin 865 bina hasar gördü. Yıkıcı ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından Bolu’da ikinci deprem 26 Mayıs 1957 yılında, 7.1 büyüklüğünde oldu ve 52 kişi hayatını kaybetti.

Üçüncü deprem ise 22 Temmuz 1967 yılında 7.1 büyüklüğünde olurken 89 kişinin ölümüne neden oldu. En son deprem ise 12 Kasım 1999 yılında Bolu merkezde yaşandı ve bu depremde de 48 vatandaş enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi.

Bolu’da meydana gelen 4 depremde toplam 4 bin 148 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayıları hakkında ise bir bilgiye ulaşılamadı.