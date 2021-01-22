-4 derecede yangın paniği





Beş katlı bir apartmanın kapalı garajında park halindeki minibüs nedeni bilinmeyen şekilde alev aldı. Kapalı garajda eksi 4 derece soğuk havada park halindeki minibüsün nasıl alev aldığı anlaşılamadı. Sağlık Mahallesi Yolçatı Sokakta No:26 adresinde bulunan henüz inşaat halindeki Melih Akbaş’a ait beş katlı apartmanın bina altında yer alan kapalı garajında dün saat 21.00 sularında alev alan minibüs sokağın duman içinde kalmasına neden oldu. 14 GF 096 Plakalı Semih Akın’a ait minibüsün tutuşması sonucu oluşan yoğun dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 112 tarafından kısa sürede olay mahalline polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Garajın kapısını kırarak apartmana giren yangın ekipleri minibüse müdahale ederken, polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Bölgeye gelen SEDAŞ ekipleri ise binanın elektriklerini kesti. Yangın kısa sürede söndürülmesine rağmen minibüs tamamen yanarak hurdaya döndü. Henüz kullanılmaya başlanılmayan binanın garaj bölümünde ise büyük hasar oluştu.

Öte yandan olay yerinin güvenliğini sağlamayan polis sık sık vatandaşların dağılmalar konusunda uyarılarda bulunduysa da vatandaşlar uyarıları pek dinlemedi. Birçok vatandaş yangın mahallini cep telefonu ile görüntülemeyi sürdürdü.