Haber: Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Bolu'da iki gün önce bir nakliye firmasına yük taşımak için gelen bir şahsın şüpheli davranmasının ardından firma yetkilileri jandarma ekiplerine bilgi verdi. Yapılan kontrollerde kendisini B.S.K. olarak tanıtan ve Ş.G. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi bulunan ve isminin O.C.K. olduğu tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında sahte plaka, sahte sürücü belgesi, sahte sevk irsaliyeleri ve sahte faturalarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen O.C.K. ile birlikte E.P., S.B.K. ve A.Ç.'de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.